Определите расстояние между двумя н.п. на физической карте украины(1:1000000) если на топографической карте масштабом 1:2000000 это расстояние 12 см

География
Определите расстояние между двумя н.п. на физической карте украины(1:1000000) если на топографической карте масштабом 1:2000000 это расстояние 12 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2000000 - 12 1/1000000 - x x = (12•1/1000000)/(1/2000000) x = 24 см Ответ: 24 см.
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