Определите расстояние между двумя н.п. на физической карте украины(1:1000000) если на топографической карте масштабом 1:2000000 это расстояние 12 см

География

Определите расстояние между двумя н.п. на физической карте украины(1:1000000) если на топографической карте масштабом 1:2000000 это расстояние 12 см

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