Кто кого победил. Один известный общественный деятель в Древнем Риме |||-|| века до н.э. очень активно выступал против того , что римляне начали перенимать обычаи и язык народа, который они недавно подчинили себе. А). Что это б...

История
Кто кого победил. Один известный общественный деятель в Древнем Риме |||-|| века до н.э. очень активно выступал против того , что римляне начали перенимать обычаи и язык народа, который они недавно подчинили себе. А). Что это был за народ? Б). Назовите имя этого общественного деятеля?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этим народом были Банту, присоединенные к Риму в 282 г. до н.э.. Общественным деятелем был Диоген Синопский, в последствии ставший 36-м императором Рима.
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