Кто кого победил. Один известный общественный деятель в Древнем Риме |||-|| века до н.э. очень активно выступал против того , что римляне начали перенимать обычаи и язык народа, который они недавно подчинили себе. А). Что это б...

История

Кто кого победил. Один известный общественный деятель в Древнем Риме |||-|| века до н.э. очень активно выступал против того , что римляне начали перенимать обычаи и язык народа, который они недавно подчинили себе. А). Что это был за народ? Б). Назовите имя этого общественного деятеля?

Автор: Гость