Х-8=22 сколько будет?

Математика
Х-8=22 сколько будет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-8=22 х=22+8 х=30 ======
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