Сделать морфологический и фанетический разбор слова "Парк", буду благодарна помощи
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Сделать морфологический и фанетический разбор слова "Парк", буду благодарна помощи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морфологический. Парк-сущ., нарицательное, неодушевленное, муж.р., 2 склонение, употреблено в форме именительного или винительного падежа, единств. числа. фонетич. р-р п(п)-согл., парн., глух., тверд. а(а)-гласн., ударн. р(р)-согл., непарн., звонк., тверд. к(к)-согл., парн., глух., тверд. 4 буквы, 4 звука
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