Помогите пж срочняк надо

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Лексическое значение – смысл слова, значение, свойственное только данному слову, или уникальное значение. Чем будет отличаться от него грамматическое значение? (Не является уникальным. ) Грамматическое значение – значение слова как части речи; признаки, которые есть у данного слова, могут быть у многих других слов. Прямое значение слова — это его основное лексическое значение. Оно непосредственно направлено обозначаемый предмет, явление, действие, признак, сразу вызывает представление о них и в наименьшей степени зависит от контекста. Слова чаще всего выступают в прямом значении. Переносное значение слова — это его вторичное значение, которое возникло на основе прямого. Игрушка, -и, ж. 1. Вещь, служащая для игры. Детские игрушки. 2. перен. Тот, кто слепо действует по чужой воле, послушное орудие чужой воли (неодобр.) . Быть игрушкой в чьих-нибудь руках. качестве названия одновременно нескольких предметов. Таким образом формируется многозначность слова.