Найдите сторону равностороннеготреугольника,если она меньше его периметра на 10 см
Математика
Найдите сторону равностороннеготреугольника,если она меньше его периметра на 10 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр равностороннего треугольника: Р = 3а Так как Р = а + 10, то: 3а = а + 10 2а = 10 а = 5 (см) Ответ: 5 см
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