Чем прославилась Эльфива башня,и сколько она метров???Помогите пожалуйста!!!!
Окружающий мир
Чем прославилась Эльфива башня,и сколько она метров???Помогите пожалуйста!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самая большая башня,
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