Длина окружности колеса тепловоза 5,6 метра когда На некотором расстоянии колеса тепловоза сделала 60 оборотов колесо прицепного вагона сделала 140 оборотов Найдите длину окружности колеса вагона
Математика
Длина окружности колеса тепловоза 5,6 метра когда На некотором расстоянии колеса тепловоза сделала 60 оборотов колесо прицепного вагона сделала 140 оборотов Найдите длину окружности колеса вагона
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5,6 · 60 = 336(м.) - длина пути. 2)336 : 140 = 2,4(м.) - длина окружности колеса вагона. Ответ: 2,4 метров длина окружности колеса вагона.
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