Помогите. дайте ссылку на средний конспект по теме этнический и религеозный состав населения

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Религии и верования оказывают большое влияние на политическую и экономическую жизнь, быт, обычаи и культуру, нормы морали людей, демографические и этнические процессы. Религиозный состав населения – распределение людей по конфессиональной принадлежности. В отличие от структур населения по другим признакам, он охватывает не всех жителей, а лишь их верующую часть. Доля атеистов в мире чаще всего оценивается в 25 – 30 %. В большинстве стран религиозная принадлежность считается личным делом граждан, поэтому официального учета населения по вероисповеданию не ведется, а самостоятельные оценки числа приверженцев различными религиозными организациями всегда завышены. Религии делятся на примитивные, национальные (местные) и мировые. Примитивные или «языческие» верования (магия, тотемизм, фетишизм, анимизм, шаманизм и др.) типичны для родоплеменных обществ. Люди обожествляют идолы, талисманы, силы природы, культ предков и т. д. Ныне они сохранились у некоторых народов Тропической Африки, индейцев Амазонии, части жителей Океании. Местные религии распространены преимущественно в одной стране или среди одного народа, например иудаизм – среди евреев, синтоизм – среди японцев, индуизм – в Индии и т. д.