Вычислите произведение используя переместительное и сочетательное свойства умн??жения: 21*5*3*2. 5*43*5*4. 5*11*5*8*5. 6*5*2*7*2. 125*4*25*8. 75*50*4*2
Математика
Вычислите произведение используя переместительное и сочетательное свойства умн??жения: 21*5*3*2. 5*43*5*4. 5*11*5*8*5. 6*5*2*7*2. 125*4*25*8. 75*50*4*2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 21*5*3*2=(21*3)*(5*2)=63*10=630 2) 5*11*5*8*5=11*(5*5)*(5*8)=11*(25*40)=11*1000=11000 3) 5*43*5*4=43*(5*5)*4=43*(25*4)=43*100=4300 4) 6*5*2*7*2=(6*7)*2*(5*2)=(42*2)*10=84*10=840 5) 125*4*25*8=(125*8)*(25*4)=1000*100=1000006) 75*50*4*2=(75*4)*(50*2)=300*100=30000
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