Сочинение нашт пернатые друзья 2 класс

Гость: Гость:

У моей подруги Кати дома живет маленький попугайчик. Его зовут Кеша, он очень умный и послушный. Когда я прихожу к Кате в гости он меня всегда встречает радостным пересвистом. Кеша умеет пить из чашки и кушать из блюдца. А когда у Кати мама заболела Кеша сидел очень тихо, не издавал ни звука. Однажды, когда дома никого не было в квартиру забрался вор. Кеша увидел чужого в доме и поднял такой крик, шум, стучал клювом по посуде, что все соседи сбежались. Они поняли, что что-то не так в квартире и вызвали милицию и вора поймали. Вот такие они помощники наши пернатые друзья.