Напишите о христианстве -объяснение названия, время и место появления, бог, пророк, священная книга, территория распространения, число верующих, символ и его значение

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2- ая мировая религия. Возникла в 1 в. н. э. В Палестине. 3 млрд последователей. Главный в христианстве Иисус Христос. В 30 лет был крещен в реке Иордан от Иоанны Крестителя. В 33 года его распяли на горе Голгофа( по преданию там был похоронен Адам). Мать Иисуса Дева Мария- богородица или Богоматерь. Символ- крест, место для молитвы- церковь.(дом Бога). Главная книга- Библия. Основные направления: православие, католицизм и протестантизм.