Что рассказано во 2 и 3 главе Дубровского ( кратко )

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Глава 2. Начинается судебное разбирательство, на котором Дубровский не смог отстоять свои права, т.к. документы о праве собственности на Кистеневку у него сгорели. Некий господин Антон Пафнутьевич Спицын под присягой показал, что Дубровские незаконно владеют якобы своим имением. По решению суда Троекуров подписывает документ, подтверждающий его право на имение Дубровского. Этот же документ предлагают подписать Андрею Гавриловичу. Но тот впадает в сумасшествие и его отвозят домой. Глава 3. Поскольку после всего случившегося Андрей Гаврилович стал совсем плох, то нянька Егоровна отправляет письмо сыну Владимиру, корнету и бывшему выпускнику Кадетского корпуса. Владимир тут же выезжает к отцу. Встречать молодого барина отправился кучер Антон. Он убедил Владимира, что мужики желают верно служить Дубровским, а не новому хозяину Троекурову. Войдя в комнату отца, Владимр видит насколько тяжело болен Андрей Гаврилович.