Напишите о буддизме -объяснение названия, время и место появления, бог, пророк, священная книга, территория распространения, число верующих, символ и его значение

История
Напишите о буддизме -объяснение названия, время и место появления, бог, пророк, священная книга, территория распространения, число верующих, символ и его значение
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Религия без богов. 6 в. до н.э. Мировая религия Индия. Основатель Сидхартха Гаутама( царевич). Монотеизм. Суть религии: цепь перерождений, отказ от излишеств и удовольствий- всё это приведёт к нерване( состояние блаженства и покоя в буддизме). Символ- Лотос( цветок). Будда- просветлённый. Слон- священное животное у Будды. Священная книга - Трипитака написанная на санскрите. Есть два направления хинаяна и махаяна. 800 млн последователей
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