Составь из слова булавка новое слово которое обозначает графический знак
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Составь из слова булавка новое слово которое обозначает графический знак
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Булавка- убираем буквы л и одну а перестовляем местами буквы к и в и получаем буква
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