Напишите пожалуйста текст повествования (10 предложений) с началом: "Однажды вечер??м я...". ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!!
Русский язык
Напишите пожалуйста текст повествования (10 предложений) с началом: "Однажды вечер??м я...". ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вчера вечером я был с другом Колей. Мы с ним играли в игры, смотрели фильмы. Было очень весело. Когда мы смотрели фильмы Коля очень любил посмеятся над героями. Я рассказывал шуткии, чтоб было веселей. Настала ночь Коля ушёл домой, а я лёг в кровать и начал спать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Участок одной из цепи днк имеет следующую последовательность 3-АТТАГЦГАЦТАЦТА-5 о??ределите последовательность наклеидов во второй цепочке
Английский язык
Геометрия
Постройте график функции игрек равно икс в квадрате с помощью графика Определите Определите значение при икс равно 1,5
Информатика
Запишите следующие числа в естественной форме: а) 0,3800456*10 в квадрате б)0,245*10 в мин??с 3 степени в) 1,256900Е+5 г) 9,569120Е-3