Напишите пожалуйста текст повествования (10 предложений) с началом: "Однажды вечер??м я...". ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!!

Гость: Гость:

Вчера вечером я был с другом Колей. Мы с ним играли в игры, смотрели фильмы. Было очень весело. Когда мы смотрели фильмы Коля очень любил посмеятся над героями. Я рассказывал шуткии, чтоб было веселей. Настала ночь Коля ушёл домой, а я лёг в кровать и начал спать.