Участок одной из цепи днк имеет следующую последовательность 3-АТТАГЦГАЦТАЦТА-5 о??ределите последовательность наклеидов во второй цепочке

Биология

Участок одной из цепи днк имеет следующую последовательность 3-АТТАГЦГАЦТАЦТА-5 о??ределите последовательность наклеидов во второй цепочке

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