Морфологический разбор слова -Воспитания- объясните подробно

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Часть речи слова воспитания — имя существительное. Морфологические признаки: Начальная форма: воспитание (именительный падеж единственного числа); Постоянные признаки: нарицательное, неодушевлённое, средний род, 2-е склонение; Непостоянные признаки: родительный падеж, единственное число. Возможны ещё 2 варианта морфологических признаков: именительный падеж, множественное число, неодушевленное, средний род; винительный падеж, множественное число, неодушевленное, средний род. Примечание к разбору Слово воспитания имеет одинаковое написание в разных формах, то есть имеет одну и ту же часть речи, но разные морфологические признаки. Нами сделан подробный разбор слова в наиболее частой форме употребления и перечислены кратко другие возможные варианты. Выберите подходящий разбор для вашего случая в зависимости от контекста словосочетания или предложения, в которое слово воспитания входит.