Помогите решит все плиз
Математика
Помогите решит все плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) корень 4-ой степени из(3^12 * ((1/3)^2)^4))=3^3 * 1/9=3 2)=∛((3x/y^2) *(9x^2 /y))=∛( (3x *9x^2)/(y^2 * y) )=∛(27x^3 / y^3)=3x/y 3)∛125=5; 5<5(√5)^7 ∛125<5(√5)^7 4)(1/2)^(1-x-1)=(1/2)^(2x) (1/2)^(-x)=(1/2)^(2x) -x=2x -3x=0; x=0 5)(9/7)^(3x-2x^2)≥9/7; 9/7>1 3x-2x^2≥1 2x^2-3x+1≤0 2x^2-3x+1=0 D=9-4*2*1=1; x1=(3-1)/4=1/2 ; x2=(3+1)/4=1 Ответ. 0,5; 1
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