Журавлями летели гробы Над страною оттуда, оттуда. Вопрос: слитно или раздельно нужно писать "оттуда"?
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Журавлями летели гробы Над страною оттуда, оттуда. Вопрос: слитно или раздельно нужно писать "оттуда"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"оттуда" пишется вместе
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