Журавлями летели гробы Над страною оттуда, оттуда. Вопрос: слитно или раздельно нужно писать "оттуда"?

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Журавлями летели гробы Над страною оттуда, оттуда. Вопрос: слитно или раздельно нужно писать "оттуда"?

Автор: Гость