На школьной викторине было задано 10 вапросов.За каждый правильный ответ ставилос?? 2 балла,а за каждый неправильный вычитался 1 балл .Сколько правильных ответов дал ученик ,набравший 14 быллов?
Математика
На школьной викторине было задано 10 вапросов.За каждый правильный ответ ставилос?? 2 балла,а за каждый неправильный вычитался 1 балл .Сколько правильных ответов дал ученик ,набравший 14 быллов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14:2=7 ответов дал уч.
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