На школьной викторине было задано 10 вапросов.За каждый правильный ответ ставилос?? 2 балла,а за каждый неправильный вычитался 1 балл .Сколько правильных ответов дал ученик ,набравший 14 быллов?

Математика

На школьной викторине было задано 10 вапросов.За каждый правильный ответ ставилос?? 2 балла,а за каждый неправильный вычитался 1 балл .Сколько правильных ответов дал ученик ,набравший 14 быллов?

Автор: Гость