ПОМОГИТЕ!СРОЧНО!ПРОШУ!ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!! ПЕРЕШЛЮ 20 БАЛЛОВВВВ Составьте рассказ и??пользуя словосочетания: Летний день, гордиться отцом, бежать быстро, любить отчизну, первый день, готовиться к экзаменам, думать о будущем...
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ПОМОГИТЕ!СРОЧНО!ПРОШУ!ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!! ПЕРЕШЛЮ 20 БАЛЛОВВВВ Составьте рассказ и??пользуя словосочетания: Летний день, гордиться отцом, бежать быстро, любить отчизну, первый день, готовиться к экзаменам, думать о будущем, смотреть внимательно, ответить громко, смотреть улыбаясь, войти в рощу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня был летний день. Я бежал с уроков быстро и не улыбался. Мне надо было готовиться к экзаменам. Экзамен был по литературе. Нам дали написать сочинение на тему "Любовь к Отчизне". Я попросил отца помочь мне с сочинением, и он не отказался. Первый день мы думали над планом сочинения.На следующий день я написали сочинение, и пошел в школу. По дороге в школу я решил внимательно перепроверить своё сочинение.Войдя в рощу и посмотрев внимательно сочинение, мне показалось, что время уже мало, чтобы придти в школу. Когда я пришел в школу, прозвенел звонок. На экзамене я начал рассказывать громко сочинение. За экзамен у меня была пятёрка. Я горжусь своим отцом! ((ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ НРАВИТСЯ, ПЕРЕДЕЛАЙ ПО СВОЕМУ))
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