Ребят скажите краткое содержание поэмы Пушкина"Руслан и Людмила", лень читать 72 страницы... И это ещё только сокращённый вариант 0.0
Литература
Ребят скажите краткое содержание поэмы Пушкина"Руслан и Людмила", лень читать 72 страницы... И это ещё только сокращённый вариант 0.0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кратких содержаний же куча в интернете, например, с брифли
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