Ребят скажите краткое содержание поэмы Пушкина"Руслан и Людмила", лень читать 72 страницы... И это ещё только сокращённый вариант 0.0

Литература
Ребят скажите краткое содержание поэмы Пушкина"Руслан и Людмила", лень читать 72 страницы... И это ещё только сокращённый вариант 0.0
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Автор: Гость
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Гость:
Кратких содержаний же куча в интернете, например, с брифли
Не нашли ответ?
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