Как я понимаю выдающиеся человеческие способности? Срооочноо уже сегодняяя
Обществознание
Как я понимаю выдающиеся человеческие способности? Срооочноо уже сегодняяя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общим словом Можно назвать это талант. Талант появляется не сразу его долго и упорно ищут и в итоге его находят. Например талант в живописи , пении, актерский талант. Это и есть выдающиеся способности человека и это делает его индивидуальным .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Преобразуйте десятичные дроби в обыкновеные и вычислите 0,8-5/7 0,36+8/15 7целых 7/8-3,18 4,75-2целых 9/16
Окружающий мир
Козерог,овен,водолей,рыбы,телец,близнецы,стрелец,скорпион,весы,дева,рак,лев.Созвездия зодиака в порядкеих"посещения"
Математика
периметр футбольного поля прямоугольной формы 350 метров отношение ширины к длине равно 2 :3 Найдите площадь футбольного поля