периметр футбольного поля прямоугольной формы 350 метров отношение ширины к длине равно 2 :3 Найдите площадь футбольного поля

Математика
периметр футбольного поля прямоугольной формы 350 метров отношение ширины к длине равно 2 :3 Найдите площадь футбольного поля
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P= 350 мширина:длина = 2:3S=?1) как мы знаем, футбольное поле может быть только прямоугольником(других форм полей для игры футболл я еще не видел), тогда P=2(2x+3х)=4х+6х4х+6х=35010х = 350х=352) Ширина = 2*х= 70 м, длина =3*х= 105 м3) S=длина* ширину= 105*70=7350 м в квадрате

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