Что такое последовательность?(в алгебре)

Алгебра
Что такое последовательность?(в алгебре)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последовательность — это набор элементов некоторого множества:для каждого натурального числа можно указать элемент данного множества;это число является номером элемента и обозначает позицию данного элемента в последовательности;для любого элемента (члена) последовательности можно указать следующий за ним элемент последовательности. :) 

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