Что такое последовательность?(в алгебре)

Гость: Гость:

Последовательность — это набор элементов некоторого множества:для каждого натурального числа можно указать элемент данного множества;это число является номером элемента и обозначает позицию данного элемента в последовательности;для любого элемента (члена) последовательности можно указать следующий за ним элемент последовательности. :)