Болезни. В чем проявляется основная проблема?

Обществознание
Болезни. В чем проявляется основная проблема?
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Автор: Гость
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Гость:
Вирусы,болезни людей и мекробы
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