Дан параллелограмм ABCD. Найдите сумму ВЕКТОР АВ + ВЕКТОР СD
Геометрия
Дан параллелограмм ABCD. Найдите сумму ВЕКТОР АВ + ВЕКТОР СD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нулевой вектор. Исходя из свойств параллелограмма, его противоположенные стороны параллельны и равны по длине.
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