Сумма возрастов сямры,отца и дедушки равна 95. отец младше дедушки на 28 лет и старше сямры на 26 лет.сколько лет отцу самры?.

Математика
Сумма возрастов сямры,отца и дедушки равна 95. отец младше дедушки на 28 лет и старше сямры на 26 лет.сколько лет отцу самры?.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть  х  лет  отцу  Самры. Тогда  дедушке  х  +  28  лет. А  Самре   х  -  26  лет. Так  как  сумма  возрастов  Самры,  отца  и  дедушки  равна  95,  то составим  уравнение. х  -  26  +  х  +  х  +  28  =  95 3х  =  95  -  2 3х  =  93 х  =  93 / 3 х  =  31 Ответ.   31
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