Сумма возрастов сямры,отца и дедушки равна 95. отец младше дедушки на 28 лет и старше сямры на 26 лет.сколько лет отцу самры?.

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Пусть х лет отцу Самры. Тогда дедушке х + 28 лет. А Самре х - 26 лет. Так как сумма возрастов Самры, отца и дедушки равна 95, то составим уравнение. х - 26 + х + х + 28 = 95 3х = 95 - 2 3х = 93 х = 93 / 3 х = 31 Ответ. 31