Чем утвердился ислам среди арабских племен ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
История
Чем утвердился ислам среди арабских племен ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За счёт низкого культурного и интеллектуального уровня этих племён. И в США но утвердился за счёт низкого интеллектуального уровня части негритянского населения
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