Какие притоки принимает и с какой стороны Река Мисисипи
География
Какие притоки принимает и с какой стороны Река Мисисипи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С левой стороны в Мисисипи впадают Карпаты и Виктория, с правой Юкон.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Журавлями летели гробы Над страною оттуда, оттуда. Вопрос: слитно или раздельно нужно писать "оттуда"?
Физика
Магнитный поток пронизывающий замкнутый проводящий контур, равномерно убывает в течение 0,2 с до нуля. Возникающая в контуре ЭДС индукции составляе...
Математика