Какие притоки принимает и с какой стороны Река Мисисипи

География
Какие притоки принимает и с какой стороны Река Мисисипи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С левой стороны в Мисисипи впадают Карпаты и Виктория, с правой Юкон.
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