Запишите трансклипцию стиха фета чудесная картина Чудная картина, Как ты мне р??дна: Белая равнина, Полная луна, Свет небес высоких, И блестящий снег, И саней далеких Одинокий бег.

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Запишите трансклипцию стиха фета чудесная картина Чудная картина, Как ты мне р??дна: Белая равнина, Полная луна, Свет небес высоких, И блестящий снег, И саней далеких Одинокий бег.

Автор: Гость