Запишите трансклипцию стиха фета чудесная картина Чудная картина, Как ты мне р??дна: Белая равнина, Полная луна, Свет небес высоких, И блестящий снег, И саней далеких Одинокий бег.
Русский язык
Запишите трансклипцию стиха фета чудесная картина Чудная картина, Как ты мне р??дна: Белая равнина, Полная луна, Свет небес высоких, И блестящий снег, И саней далеких Одинокий бег.
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Напишите пожалуйста текст повествования (10 предложений) с началом: "Однажды вечер??м я...". ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!!
Биология
Участок одной из цепи днк имеет следующую последовательность 3-АТТАГЦГАЦТАЦТА-5 о??ределите последовательность наклеидов во второй цепочке
Английский язык