Запишите трансклипцию стиха фета чудесная картина Чудная картина, Как ты мне р??дна: Белая равнина, Полная луна, Свет небес высоких, И блестящий снег, И саней далеких Одинокий бег.

Русский язык
Запишите трансклипцию стиха фета чудесная картина Чудная картина, Как ты мне р??дна: Белая равнина, Полная луна, Свет небес высоких, И блестящий снег, И саней далеких Одинокий бег.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
9 (x-7)+6x 5(x+8)-11
Ответить
Литература
Составь из слова Булавка, новое слово,которое обозначает графический знак
Ответить
Русский язык
Напишите пожалуйста текст повествования (10 предложений) с началом: "Однажды вечер??м я...". ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!!
Ответить
Биология
Участок одной из цепи днк имеет следующую последовательность 3-АТТАГЦГАЦТАЦТА-5 о??ределите последовательность наклеидов во второй цепочке
Ответить
Английский язык
Переклад на англ ЯРОБИЛА УРОКИ!
Ответить