Помогите пожалуйста) 1) по тексту составить 5 вопросов 2) Упр 4

Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста) 1) по тексту составить 5 вопросов 2) Упр 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арамен ағашты кеседі, балғамен шеге қағады, сыпыртқымен ауланы сыпырады, қысқашпен отын суырады
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