Помогите пожалуйста. управления 128
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Помогите пожалуйста. управления 128
Ответ(ы) на вопрос:
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Доучить("до"-приставка) выучить("вы"-приставка) обучать("об"-приставка) разучивать("раз"-приставка) подучить("под"-приставка) научить("на"-приставка) поучать("по"-приставка) изучать("из"-приставка) проучить("про"-приставка).
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