ОПРЕДЕЛИТЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ населёнными пунктами на физической карте Укра??ны(1:1000000),если на топографической карте (1:200000)расстояние 12 см?

География
ОПРЕДЕЛИТЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ населёнными пунктами на физической карте Укра??ны(1:1000000),если на топографической карте (1:200000)расстояние 12 см?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000000/200000 =5 12/5 =2.4 ответ 2.4 см
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