ОПРЕДЕЛИТЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ населёнными пунктами на физической карте Укра??ны(1:1000000),если на топографической карте (1:200000)расстояние 12 см?

География

ОПРЕДЕЛИТЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДВУМЯ населёнными пунктами на физической карте Укра??ны(1:1000000),если на топографической карте (1:200000)расстояние 12 см?

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