Поезд направлялся одного города в другой он проехал 2 часа на автомобиле со скоростью 70 километров в час потом 4 часа шел пешком со скоростью 5 километров в час и после этого ему осталось пройти 14 километров Чему равно рассто...

Математика
Поезд направлялся одного города в другой он проехал 2 часа на автомобиле со скоростью 70 километров в час потом 4 часа шел пешком со скоростью 5 километров в час и после этого ему осталось пройти 14 километров Чему равно расстояние между городами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 70•2=140 (км/ч) автомобиль 2) 4•5=20 (км/ч) пешком 3) 140+20+14=174 (км) расстояние
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