Поезд направлялся одного города в другой он проехал 2 часа на автомобиле со скоростью 70 километров в час потом 4 часа шел пешком со скоростью 5 километров в час и после этого ему осталось пройти 14 километров Чему равно рассто...

Математика

Поезд направлялся одного города в другой он проехал 2 часа на автомобиле со скоростью 70 километров в час потом 4 часа шел пешком со скоростью 5 километров в час и после этого ему осталось пройти 14 километров Чему равно расстояние между городами

Автор: Гость