Переведите молитву "Отче наш" с древне-славянского на русский пожалуйста!!
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Переведите молитву "Отче наш" с древне-славянского на русский пожалуйста!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отче наш, сущий на небесах!да святится имя Твое;да приидет Царствие Твое;да будет воля Твоя и на земле, как на небе;Хлеб наш насущный дай нам на сей день;И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.Аминь.
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