5 минус 3 степени× 25 2 степени

Гость: Гость:

Так как я не знаю точно что ты написал(-а) то я написала 2 варианта, а ты выбери нужный. Если 5 в минус три степени*25²=5 Если 5³*25²=5 в седьмой степени (если что 5 в седьмой степени это 78125)