5 минус 3 степени× 25 2 степени

Алгебра
5 минус 3 степени× 25 2 степени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как я не знаю точно что ты написал(-а) то я написала 2 варианта, а ты выбери нужный. Если 5 в минус три степени*25²=5 Если 5³*25²=5 в седьмой степени (если что 5 в седьмой степени это 78125)
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