Придумай сочинение о растении

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Я очень люблю цветы, особенно, цветы полевые. Они одновременно яркие и очень простые, очень нежные, очень трепетные. Если бы полевые цветы были людьми, то я сказал бы о них, что они очень дружные. Ведь полевые цветы всегда произрастают все вместе, большими «партиями» - малиновыми, розовыми, красными, желтыми, голубыми, фиолетовыми. Цветы распространяют свой аромат, воздух в поле буквально напоен ими, поле просто «дышит» своими цветами. Полевые цветы привлекают к себе опылителей, любителей нектара – насекомых, птиц, и даже летучих мышей.Я обожаю выйти летом в поля и собирать душистые цветы. Луговые ромашки с желтой медовой серединкой, нежные маленькие лютики, яркие краснодевы, одуванчики, из которых можно плести венки. У многих из них поэтичные названия, будто о людях, о каких-нибудь красавицах идет речь. Например, рудбекия черноокая, чем-то похожая на ромашку. Будто имя светской дамы. Мне лично очень нравится голубенький цикорий. Жаль, он быстро вянет, и потому смысла нет в том, чтобы собирать его в букеты.Интересны и те растения, что растут далеко от наших краев. К примеру, бутылочное дерево или боаб. Название схоже с названием баобаба, но бутылочное дерево растет в Австралии. Это удивительное дерево способно выжить, залечить раны и снова расти, даже когда ствол полностью выгорел внутри во время пожара. А еще дерево способно впитывать влагу в сезон дождей, которую «выпивает» в засушливое время года. В окружности бутылочное дерево может достигать и двенадцати метров – запросто.Такие чудеса встречаются в растительном мире. И он еще много таит загадок, которых мне предстоит узнать, о которых я смогу прочитать.