Расчитайте массовую долю кислорода в высшем оксиде марганца

Химия
Расчитайте массовую долю кислорода в высшем оксиде марганца
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим молярные массы по таблице Менделеева M (О2) =2*16=32 г/моль M (Mn2O7) = 55 *2+ 7*16 =110+ 112 =222 г/моль  массовая доля w (Mn) =32*100/222 = 14,41%
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