Y= 4x+1/x^2-1 Найти область определения функции
Математика
Y= 4x+1/x^2-1 Найти область определения функции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаменатель раскладывается на два множителя. х²-1 = (х-1)(х+1) И из области определения исключаем две точки, где деление на 0. Х ⊂ {-∞;-1}∪{-1;1}∪{1;+∞) - ОТВЕТ
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