Расставьте ударение в славах два зонта клешня красивее налила обнял ожил подключ??на ровня черпать щавель
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Расставьте ударение в славах два зонта клешня красивее налила обнял ожил подключ??на ровня черпать щавель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДвА зОнта клешнЯ красивеЕ налИла обнЯл Ожил подключИна ровнО черпАть щАвель
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