Помогите решить неравенство (x^2-10x+25)x/x^-9 меньше 0
Математика
Помогите решить неравенство (x^2-10x+25)x/x^-9 меньше 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x² - 10x ≤ -9x + 1- x² x² - 10x + 9x - 1 + x² ≤ 0 2 x² - х - 1 ≤ 0 D = 1 + 8 = 9 √ D = 3 х1= 1+3 = 1 4 х1= 1 - 3 = - 0,5 4 + ///////////////////////////////////// + _________- 0,5___________________1___________________ - Ответ: [- 0,5 ; 1] так наверно
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