Помогите решить неравенство (x^2-10x+25)x/x^-9 меньше 0

Математика
Помогите решить неравенство (x^2-10x+25)x/x^-9 меньше 0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x² - 10x ≤  -9x + 1- x² x² - 10x +  9x - 1 +  x²  ≤  0 2 x² - х - 1  ≤  0 D = 1 + 8 = 9 √ D = 3 х1=   1+3  = 1            4 х1=   1 - 3  = - 0,5            4        +                  /////////////////////////////////////                   + _________- 0,5___________________1___________________                                          - Ответ:      [- 0,5 ;  1]                                                                                                      так наверно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Определите расстояние между двумя н.п. на физической карте украины(1:1000000) если на топографической карте масштабом 1:2000000 это расстояние 12 см
Ответить
Русский язык
Расставьте ударение в славах два зонта клешня красивее налила обнял ожил подключ??на ровня черпать щавель
Ответить
Русский язык
Помогите очень решить
Ответить
Математика
Решить дифференциальное уравнение y"+2у'*5у=3 у'(0)=1 и у(0)=0
Ответить
Русский язык
Звуковая схема слова змей
Ответить