Сколько целых чисел содержится между числами -5,3 и 4,72
Математика
Сколько целых чисел содержится между числами -5,3 и 4,72
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-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4 итого 10
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