У ПЕНОЧКИ 6 ПТЕНЦОВ,У ЯСТРЕБА В 2 РАЗА МЕНШЕ ,А У СИНИЦЫ СТОЛЬКО,СКОЛЬКО У ПЕНОЧКИ И ??СТРЕБА ВМЕСТЕ. СКОЛЬКО ПТЕНЦОВ У СИНИЦЫ?

Математика

У ПЕНОЧКИ 6 ПТЕНЦОВ,У ЯСТРЕБА В 2 РАЗА МЕНШЕ ,А У СИНИЦЫ СТОЛЬКО,СКОЛЬКО У ПЕНОЧКИ И ??СТРЕБА ВМЕСТЕ. СКОЛЬКО ПТЕНЦОВ У СИНИЦЫ?

Автор: Гость