У ПЕНОЧКИ 6 ПТЕНЦОВ,У ЯСТРЕБА В 2 РАЗА МЕНШЕ ,А У СИНИЦЫ СТОЛЬКО,СКОЛЬКО У ПЕНОЧКИ И ??СТРЕБА ВМЕСТЕ. СКОЛЬКО ПТЕНЦОВ У СИНИЦЫ?

Математика
У ПЕНОЧКИ 6 ПТЕНЦОВ,У ЯСТРЕБА В 2 РАЗА МЕНШЕ ,А У СИНИЦЫ СТОЛЬКО,СКОЛЬКО У ПЕНОЧКИ И ??СТРЕБА ВМЕСТЕ. СКОЛЬКО ПТЕНЦОВ У СИНИЦЫ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делаю по действиям 1)6:2=3(птен) -птенцы ястреба 2)6+3=9(птен) -птенцы синицы Ответ:9 птенцов у синицы
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