Округлите число 25.693 по всем разрядам
Математика
Округлите число 25.693 по всем разрядам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25.693=25.69 25.693=25.7 25.693=26
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