Помогите пожалуйста написать сообщение, про 1 любой фразеологизм нужно написать, его происхождение, ну..и его значение пожалуйста, помогите!

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Выражение - Бить баклуши - означает бездельничать. Откуда оно пошло? Самая расхожая версия происхождения этого выражения, гуляющая по Интернету, такая: Во времена она на Руси самым распространенным столовым прибором была деревянная ложка. Полуфабрикатом для их изготовления служили «баклуши» небольшие колотые липовые чурки. По этой версии «бить баклуши» означало заготавливать эти самые чурки для мастеров. Дело это поручали подмастерьям, работа не требовала квалификации и напряжения, поэтому стала синонимом любого ерундовского занятия или безделья. Эта версия мне представляется неубедительной из-за глагола «бить». Почему именно бить, а не колоть, рубить, пилить наконец? Что-то тут не так. Моя версия такая: в стародавние времена ночные сторожа обязаны были обходить охраняемую территория и колотить в колотушки, отпугивая воров и показывая, что имущество охраняется. Эти колотушки вполне могли по-другому называться баклушками, или баклушами. Баклуша (или баклушка) было общее название для любой деревянной чурки. Так вот они, сторожа, и били в баклуши всю ночь. Работа ночного сторожа как раз не требует квалификации, навыков или особого напряжения, собственно, сторож должен не работать, а присутствовать. Отсюда - Бить баклуши - означало не работать, а лишь присутствовать на работе, по сути бездельничать.