В этих словах нужно подчеркнуть согласные которые обозначают мягкость соглас. ст??ясла, яблоня,

Русский язык
В этих словах нужно подчеркнуть согласные которые обозначают мягкость соглас. ст??ясла, яблоня,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове стрясла согласная Р А в слове яблоня согласная Н
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