В этих словах нужно подчеркнуть согласные которые обозначают мягкость соглас. ст??ясла, яблоня,

Русский язык

В этих словах нужно подчеркнуть согласные которые обозначают мягкость соглас. ст??ясла, яблоня,

Автор: Гость