Составьте 5 предложений на тему " поздней осенью в лесу " в кототорых сказуемые был?? бы имена прилагательные например : ненастная , серое , свеж , голы , тых , мрачен .
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Составьте 5 предложений на тему " поздней осенью в лесу " в кототорых сказуемые был?? бы имена прилагательные например : ненастная , серое , свеж , голы , тых , мрачен .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поздней осенью в лесу всё вокруг серое и мрачное. как тихо осенью в лесу! деревья стоят голые,ненастная погода на дворе. но как бы не была плоха погода, воздух свеж и прохладен поздная осень тихая скучноя пора
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