Составьте 5 предложений на тему " поздней осенью в лесу " в кототорых сказуемые был?? бы имена прилагательные например : ненастная , серое , свеж , голы , тых , мрачен .

Гость: Гость:

Поздней осенью в лесу всё вокруг серое и мрачное. как тихо осенью в лесу! деревья стоят голые,ненастная погода на дворе. но как бы не была плоха погода, воздух свеж и прохладен поздная осень тихая скучноя пора