Помогите составить план рассказа о себе и о семье

Литература
Помогите составить план рассказа о себе и о семье
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меня зовут ... я живу........ я очень активный(ая) мне .... лет очень люблю... и мне очень нравиться учиться в школе.Моя семья состоит из.....человек ........
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